В Москве менеджер банка обманул клиента на 540 млн рублей

В Москве менеджер одного из банков обманул клиента более чем на 500 млн руб., передает агентство городских новостей "Москва".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, клиенту предложили сделать выгодную инвестицию. Он зачислил необходимую сумму на счет компании, однако менеджер перевел их на свой счет.

Сайт "Подмосковье сегодня" отмечает, что сумма ущерба составила более 540 млн руб.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Злоумышленник остается под подпиской о невыезде.