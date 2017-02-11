Более 100 дельфинов-гринд остаются на мелководье у берега в Новой Зеландии

Свыше сотни дельфинов-гринд продолжают оставаться на мелководье у берега Новой Зеландии. Об этом сообщило Новозеландское радио, комментируя развитие событий на мысе Фаруэлл, где в ночь на пятницу на берег выбросились свыше 400 гринд.

Около 300 животных погибли, люди смогли вывести на глубину примерно 50 гринд, еще около 50 оставались на мелководье у берега прошлым вечером. Существовала надежда, что во время ночного прилива вода поднимется до нужного уровня, чтобы гринды покинули прибрежную зону, но этого не произошло. Несколько десятков гринд, ушедших в пятницу на глубину, вновь выбросились на берег.

На мысе Фаруэлл в настоящее время находятся сотни добровольцев, которые пытаются укрыть животных кусками ткани и поливать их водой, чтобы уберечь от солнечных лучей. Ситуация осложняется тем, что гибель гринд привлекла в этот район множество акул, и находиться в воде рядом с дельфинами становится опасно.

Длина гринд составляет от четырех до восьми метров, а весят они около 800 кг.