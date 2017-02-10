Худрук "Ленкома" не видит нарушений закона в действиях директора Варшавера

Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров прокомментировал скандал с ездой по тротуару директора театра Марка Варшавера , заявив, что в действиях Варшавера не было ничего, нарушающего закон.

Вечером в четверг сообщалось, что столичное управление ГИБДД проверяет видео, где запечатлён автомобиль Toyota Land Cruiser с номерами серии АМР, который пытается проехать по тротуару в объезд пробки в центре Москвы. По данным СМИ, за рулём автомобиля со спецномерами находился директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер. Выложивший видео в сеть мужчина утверждает, что водитель Toyota напал на него.

"Дело в том, что у "Ленкома", в отличие от других театров, нет ворот, поэтому когда возвращается театр из гастролей и надо разгружать декорации, или приезжает на съемку телевидение, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар. Это и пытался объяснить директор театра Марк Борисович Варшавер молодому человеку, который встал перед автомобилем и стал снимать. Он не захотел слушать объяснений, а пригрозил, что сообщит о нарушениях в высшие органы", — рассказал РИА Новости Захаров.

По его словам, если возникнут претензии, то отвечать будет не Варшавер, а все, кто вынужден пользоваться таким путем передвижения у театра.