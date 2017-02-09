Предполагаемый «Шляпник» из «Шалтая Болтая» работал в МТС

Адвокат Александра Филинова, предполагаемого Шляпника из хакерской группировки «Шалтай-Болтай», заявил, что его клиент работал техническим сотрудником в МТС . Об этом сообщает RNS

«Технический сотрудник МТС. У него нет образования, по которому ему вынесено обвинение», - заявил юрист. Филинову вменяют статью 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Обвиняемый отметил, что был сокращен из компании до того, как ему предъявили обвинение. Его адвокат заявил что «все доказательства уголовного дела косвенные». По словам защитника, задержанный журналист Владимир Аникеев сотрудничает со следствием и «оговаривает всех своих знакомых, чтобы избежать сурового наказания».

Аникеев считается руководителем «Шалтая-Болтая». Журналист последнее время проживал в Киеве, но был задержан, когда приехал в Санкт-Петербург. Позже стало известно, что несколько участников хакерской группы, проживающих в одной из стран Прибалтики, а также в Таиланде, объявлены в международный розыск.