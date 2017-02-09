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Деловая газета «Взгляд»

Советник Авакова соврал про орудие убийства Гиви

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что реактивный огнемет «Шмель» якобы находится на вооружении только российской армии, но в Сети есть достаточно доказательств того, что орудие убийства командира батальона донецких ополченцев «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) имеется и у Киева. В среду в эфире Эспрессо.TV Шкиряк заявил, что огнемет «Шмель» якобы «есть исключительно на вооружении армии Российской Федерации».
Однако, согласно данным из открытых источников, еще в 1988 году огнемет «Шмель» был принят на вооружение Советской армии и в настоящее время состоит на вооружении армий России, Армении и Украины.
Кроме того советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в октябре 2014 года писал на своей странице в Facebook, что привозил «киборгам» в донецком аэропорту «две коробки РПО Шмель», добавив, что «такого еще точно не возил».
И в том же 2014 году «Зеркало недели» сообщало, что само министерство внутренних дел Украины предложило внести в перечень спецсредств, применяемых милицией при охране общественного порядка, реактивные огнеметы российского производства «Шмель» и «Шмель-М». К статье также были прикреплены фото соответствующего проекта постановления украинского правительства.
Отметим, что именно Шкиряк, заявляющий об отсутствии на Украине огнеметов «Шмель», является одним из основных подозреваемых в причастности к убийству Толстых.
Командир батальона донецких ополченцев «Сомали» Михаил Толстых погиб в среду в результате выстрела по штабу ополченцев из реактивного огнемета «Шмель».
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