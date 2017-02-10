Опоздавший на рейс пассажир избил сотрудника «Победы»

Телеканал "360" опубликовал видео нападения опоздавшего пассажира на сотрудника авиакомпании "Победа"

Как сообщается на сайте авиакомпании, инцидент произошел во Внуково в ночь на 10 февраля.

Пассажир подошел к стойке регистрации за три минуты до окончания посадки. В самолет его не пустили, и мужчина потребовал вернуть деньги за билет. Получив отказ, он плюнул менеджеру "Победы" в лицо и несколько раз ударил его по голове.

Сотрудник авиакомпании обратился за помощью медиков и написал заявление в полицию.

"Победа" в заявлении призвала ввести "черные списки" пассажиров и ускорить введение уголовной ответственности для дебоширов. "Недостаточно жесткие меры по отношению к дебоширам позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность и безответственность за свои поступки", — подчеркнули в пресс-службе.