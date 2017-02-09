СМИ узнали об избиении вратаря сборной СССР Чанова за несколько недель до смерти

На бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Виктора Чанова за несколько недель до смерти было совершено нападение. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

20 января в окрестностях Киева неизвестные остановили его автомобиль, после чего избили спортсмена. Чанов получил множественные повреждения, среди которых черепно-мозговая травма. На следующий день футболист перенес операцию.

Ветеран «Динамо» умер в среду, 8 февраля, в возрасте 57 лет. О причинах смерти не сообщалось.

В составе киевской команды Чанов стал трехкратным чемпионом СССР, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка Кубков. Также на протяжении карьеры выступал за донецкий «Шахтер», а также израильские «Маккаби» (Хайфа) и «Бней Иегуду».

В составе сборной СССР провел 21 встречу, в которой пропустил восемь мячей. Вместе с национальной командой завоевал серебряные медали чемпионата Европы 1988 года.