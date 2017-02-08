В Москве объявлен план «Перехват»

На северо-западе Москвы водитель расстрелял охранника парковки из травматического пистолета. Полиция города объявила план «Перехват» и разыскивает автомобиль Nissan Almera. Об этом сообщает телеканал «360»

Как отмечается в публикации, инцидент произошел возле дома №22 на Пятницком шоссе. Сообщается, что охранник не пострадал.

18 января в Москве неизвестные расстреляли водителя Lexus. Инцидент произошел на Шмитовском проезде. В больницу мужчину 1971 года рождения доставили с огнестрельным ранением. По факту нападения на водителя было возбуждено уголовное дело «покушение на убийство» и «незаконный оборот оружия».