В Кирове огласили приговор Навальному

Суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу о растрате 16 миллионов рублей "Кировлеса". Второго фигуранта дела — Петра Офицерова – приговорили к четырем годам условного срока. Таким образом, кировский суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора. Об этом сообщает "Коммерсант"

Ранее обвинитель заявил в суде, что вина Навального в растрате полностью доказана. Кроме того, обвинение считает Навального организатором преступления.

По версии следствия, Навальный и примкнувший к нему Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего осуществили растрату переданных ООО "ВЛК" по данному договору лесоматериалов на сумму 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей.