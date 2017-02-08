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В Кирове огласили приговор Навальному
Суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу о растрате 16 миллионов рублей "Кировлеса". Второго фигуранта дела — Петра Офицерова – приговорили к четырем годам условного срока. Таким образом, кировский суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора. Об этом сообщает "Коммерсант".
Ранее обвинитель заявил в суде, что вина Навального в растрате полностью доказана. Кроме того, обвинение считает Навального организатором преступления.
По версии следствия, Навальный и примкнувший к нему Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего осуществили растрату переданных ООО "ВЛК" по данному договору лесоматериалов на сумму 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей.
Дело «Кировлеса» было отправлено на повторный пересмотр по решению Верховного суда РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при первичном судебном разбирательстве в 2013 году. Тогда Навальный получил пять лет условно и больше трех из них отбыл до того момента, как приговор отменили.
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