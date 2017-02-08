Источник: террористы хотели убить не только Гиви

Командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви» убили на собственой базе, сообщил телеканалу «360» источник. Источник телеканала обратил внимание на то, что взрыв устроили внутри базы штаба «Сомали». Отмечается, что люди, устроившие теракт, вероятно, хотели убить не только командира.

«Данный теракт нельзя классифицировать, как вмешательство извне ― бомба была заложена именно в помещении. Никаких точечных выстрелов со стороны Украины зафиксировано не было», — сказал собеседник.

Телеканал «360» публикует фотографии с места убийства.

Фото: Телеканал «360»

В то же время, как сообщил «Интерфаксу» представитель прокуратуры ДНР, теракт устроила украинская диверсионно-разведывательная группа, которая была причастна к убийству Моторолы.

«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) — звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы», — пояснил собеседник агентства.

Взрыв устроили в подразделении «Сомали» в окрестностях Донецка 8 февраля утром. В это время Гиви находился в своем кабинете, где и погиб. Его тело опознали, командование подтвердило смерть бойца. Жителей призвали сохранять спокойствие, в городе усилили меры безопасности. На месте теракта работают следователи.