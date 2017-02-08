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Очевидцы сообщили о стрельбе на парковке у дома Улюкаева в Москве
Очевидцы сообщили, что 7 февраля на парковке у дома, где живет бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, произошла стрельба.
По словам очевидца, когда он вышел из своей машины, то услышал хлопок, похожий на выстрел. После этого разбилось заднее правое стекло его автомобиля. Однако, осмотрев иномарку, мужчина не заметил пули.
Напомним, экс-министр находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела о получении им взятки в 2 миллиона долларов. Улюкаев планировал незаконно обогатиться за положительную оценку, данную подконтрольным им ведомством, которая позволила "Роснефти" приобрести "Башнефть". Однако, сотрудники российских спецслужб поймали чиновника с поличным.
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