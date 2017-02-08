Полиция проверяет данные о стритрейсершах из ОВД «Барвиха»

Правоохранительные органы начали проверку в связи с опубликованным в интернете видео о сотрудницах ОВД Барвихи. Об этом сообщает ТАСС

«По информации, размещенной в СМИ, руководством МУ МВД России «Одинцовское» назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заявили в пресс-службе областной полиции.

Как говорится в публикации, в ролике сотрудники ОВД Барвихи на дорогих автомобилях ездят по льду водоема в Одинцово. Стоимость иномарок оценивается от 1,5 до 2 миллионов рублей. В публикации также отмечается, что в социальных сетях была размещена видеозапись гонок в Одинцовском районе.

В январе 2017 года в Москве был уволен полицейский, нарушивший правила дорожного движения. Бывший сотрудник полиции сопровождал свадебный кортеж, во время которого автомобиль BMW правонарушителя двигался задним ходом.