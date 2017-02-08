Оставшийся на свободе участник «Шалтая-Болтая» раскрыл себя

Один из участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» решил отказаться от анонимности и сообщил свое имя. Программист Александр Глазастиков из Санкт-Петербурга находится сейчас в Эстонии и планирует получить у властей республики политическое убежище. Об этом сообщает «Фонтанка»

По словам Глазастикова, он решил отказаться от анонимности, так как уверен, что российским спецслужбам уже известно его имя. Власти Эстонии, комментируя планы хакера получить политическое убежище в республике, заявили, что пока не получали соответствующего запроса.

Группировка «Шалтай-Болтай» получила широкую известность несколько лет назад. Хакеры специализировались на взломе аккаунтов в социальных сетях высокопоставленных чиновников, руководителей крупных компаний и СМИ. Полученные данные они продавали в интернете за биткоины.