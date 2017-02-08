ДНР: Гиви погиб в результате выстрела из огнемета «Шмель»

Командир батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») погиб в результате атаки из реактивного пехотного огнемета «Шмель», сообщили "Донецкому агентству новостей" в оперативном командовании ДНР.

«По предварительным данным, гибель «Гиви» произошла в результате подрыва из реактивного пехотного огнемета «Шмель»», — сказал собеседник агентства.

Утром 8 февраля на донецкой базе батальона «Сомали» в своем кабинете был убит командир Толстых. Данный инцидент власти самопровозглашенной Донецкой народной республики признали терактом. По словам ополченцев, за убийством Толстых стоит украинская диверсионно-разведывательная группа.