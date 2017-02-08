В Приморье избили журналиста ИА Regnum

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский взял под личный контроль расследование избиения журналиста информационного агентства Regnum Алексея Иванова в Дальнегорске, сообщила в среду пресс-служба администрации края.

Как сообщает пресс-служба администрации края, сам пострадавший связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.

"Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона", – приводятся слова Миклушевского в сообщении.

В свою очередь супруга журналиста Алексея Иванова Валерия заявила РИА Новости, что у него черепно-мозговая травма. "У мужа черепно-мозговая травма. Еще не известно, когда его выпишут. Сегодня ждет результаты обследования, томографии", — сказала собеседница агентства.

В свою очередь в отделе информации и общественных связей УМВД РФ по Приморью сообщили РИА Новости, что по факту избиения мужчины проводится проверка. В ведомстве не стали уточнять имя пострадавшего.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала о том, что около одного из домов на улице Осипенко она обнаружила мужчину с телесными повреждениями. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. Полицейские опросили потерпевшего. Тридцатилетний мужчина госпитализирован. По факту причинения телесных повреждений полиция проводит проверку", — сообщили РИА Новости в отделе информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю.