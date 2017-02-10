Авиалайнер протаранил автобус с пассажирами в аэропорту Стамбула

Лайнер авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с автобусом с пассажирами в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в четверг, 9 февраля. Лайнер, протаранивший транспортное средство, прибыл в Стамбул из города Газиантеп на юге Турции. Автобус в этот момент вез путешественников к одному из терминалов. В результате столкновения на носовой части воздушного судна осталась вмятина. Пострадал ли кто-либо в ходе ЧП, не уточняется.

Также известно, что поврежденный самолет Airbus 321 был одним из новейших во флоте турецкой авиакомпании — его начали использовать около 20 дней назад.

В январе самоходный трап протаранил российский пассажирский самолет в аэропорту Мадрида. В сентябре 2016 года автомобиль технической службы врезался в лайнер в воздушной гавани Гонконга. В итоге водитель машины получил травмы плеча и головы.