На Урале трактор снес снежный городок во время игры детей

В интернете появилось видео, как рабочие на тракторе в городе Качканаре сносят снежный городок, в котором играют дети. По данному факту прокуратура Свердловской области начала проверку, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 28 января. Возмущение свидетелей произошедшего, которые сняли процесс на видео, вызвал тот факт, что снос городка проводился с нарушением техники безопасности, а место работ не было огорожено.

«Устанавливаются организация, проводившая работы. Ее действиям и действиям лиц, имеющих отношение к этим работам, будет дана оценка», — отметили в ведомстве.

13 февраля 2016 года в Екатеринбурге скончалась 10-летняя школьница, которую засыпали снегом во время уборки улиц в городе. Водитель экскаватора не заметил группу игравших в сугробах ребят. После того, как остальные дети сообщили ему, что произошло, мужчина бросился откапывать ребенка, ему на помощь пришли очевидцы. Возбуждено уголовное дело.