Российский арбитр погиб при сходе лавины во время Универсиады в Алма-Ате

«В 15:23 (в 12:23 мск) спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 1986 года рождения. В 16:14 (13:14 мск) врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть», — заявил Иманкулов.

Как заявил товарищ погибшего, они специально подбирали склоны за пределами спортивных трасс Универсиады с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, несмотря на запрет на катание в таких местах. Отмечается, что объем сошедшей лавины составил 350 кубических метров. Соревнования в Алма-Ате проходят с 29 января по 8 февраля.