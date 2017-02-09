Кара-Мурза-младший вышел из комы

Журналист, федеральный координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший выведен из состояния комы. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

«Он вышел из комы и начал общаться с супругой. Правда, пока он не может говорить, но вполне сознательно общается морганием глаз», — уточнил он.

Прохоров добавил, что у пациента почти полностью восстановилась работа сердца, отключен гемодиализ, в течение некоторых периодов времени он обходится без аппарата искусственной вентиляции легких, однако полностью от него пока не отключен.

О госпитализации журналиста стало известно 2 февраля. Он был доставлен больницу в тяжелом состоянии с симптомами, сходными с теми, которые наблюдались у него при госпитализации два года назад. Тогда экспертиза выявила в его крови многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.

4 февраля Прохоров сообщил, что столичные следователи начали проверку в связи госпитализацией журналиста.

6 февраля Кара-Мурзе-младшему был поставлен диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».

В предыдущий раз журналиста экстренно госпитализировали в мае 2015 года. Он также пребывал в искусственной коме. Его отец сообщал, что, по предположению врачей, ухудшение состояния сына мог вызвать прием двух групп несовместимых препаратов.