Воспитательницу затравили за эротичное фото с ведром

Пользователи соцсетей устроили настоящую травлю воспитательнице детского сада из-за весьма провокационного снимка. На фото девушка в откровенном платье и ботфортах сидит на ведре для еды, надувая из жевательной резинки пузырь.

После публикации снимка на одном из пабликов в соцсети, интернет-пользователи завалили Гульназ С. массой негативных комментариев. Однако сама девушка утверждает, что блогеры неправильно расценили посыл фото.

Воспитательница, чье фото на ведре попало в Сеть, подала заявлению в полицию: https://t.co/7HzXyby67T pic.twitter.com/Pxx8yrK3lp — Life | Новости (@lifenews_ru) 7 февраля 2017 г.

Как пояснила Гульназ, снимок был сделан три года назад, в рамках конкурса на тему "Нарушения требований безопасности и охраны труда" среди работников детских учреждений. "Позднее я выложила фотографию в соцсети и забыла о ней. А одна моя знакомая вдруг решила опубликовать ее", – цитирует девушку Life.ru.

Гульназ предполагает, что женщина могла таким образом отомстить ей. По словам воспитательницы, раньше она работала в ресторане, директором которого была ее знакомая. "Потом я уволилась, но зарплату мне не выплатили. В тот момент я написала заявление в прокуратуру . При этом с той своей приятельницей я не ссорилась", – пояснила она.

После разразившегося скандала в Сети Гульназ написала знакомой и потребовала объяснить свой поступок, однако ответа так и не получила. После этого девушка написала на опорочившую ее женщину заявление в полицию.