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Бухгалтер Минспорта РФ пропал в Москве

Бухгалтер Минспорта РФ пропал в Москве
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Московские правоохранители начали расследование по факту исчезновения сотрудника Минспорта РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника телеканала, пропавший 30-летний мужчина работает в министерстве бухгалтером. Он покинул одну из столичных клиник вечером 4 февраля и до сих пор не вернулся домой.
Подробности случившегося пока неизвестны.
Происшествия
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