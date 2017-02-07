Бухгалтер Минспорта РФ пропал в Москве

Московские правоохранители начали расследование по факту исчезновения сотрудника Минспорта РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника телеканала, пропавший 30-летний мужчина работает в министерстве бухгалтером. Он покинул одну из столичных клиник вечером 4 февраля и до сих пор не вернулся домой.

Подробности случившегося пока неизвестны.