Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Бухгалтер Минспорта РФ пропал в Москве
Московские правоохранители начали расследование по факту исчезновения сотрудника Минспорта РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника телеканала, пропавший 30-летний мужчина работает в министерстве бухгалтером. Он покинул одну из столичных клиник вечером 4 февраля и до сих пор не вернулся домой.
Подробности случившегося пока неизвестны.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Авторадио
-
Федеральное агентство новостей
-
ТАСС