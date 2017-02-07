Симоньян: The Sunday Times обманула рекламодателей RT в Британии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что британское издание Sunday Times обмануло рекламодателей телеканала, неправильно передав слова председателя парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дамиана Коллинса, который якобы призвал рекламодателей отказаться от сотрудничества с RT, так как канал распространяет пропаганду.

«Сейлз хаус, через который рекламодатели размещают рекламу на RT UK, сообщил нам, что сразу несколько компаний решили порвать с RT после звонка The Sunday Times. При этом в статье The Sunday Times говорит, что рекламодатели отказались сотрудничать с нами из-за «кремлёвской пропаганды». И приводит призыв британского парламентария бойкотировать RT, хотя он этого и не говорил», — заявила Симоньян.

Британское издание The Sunday Times опубликовало статью, в которой сообщается, что крупнейшие британские компании якобы отказываются от рекламы своих брендов на RT UK из-за обвинений, согласно которым канал распространяет «пропаганду и фейковые новости» в интересах президента России Владимира Путина

Далее издание приводит слова британского парламентария Дамиана Коллинза, который якобы призвал рекламодателей отказаться от сотрудничества с RT, так как канал распространяет пропаганду.

При этом в комментарии RT Коллинз заявил, что его слова имели общий характер. «Они относились к любому телеканалу и вебсайту, который публикует или транслирует фейковые новости. Я не называл никакую конкретную организацию ни в одном из высказываний», — сообщил политик.

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