Гибель Ту-154 смоделировали на компьютере

Эксперты создали компьютерную модель последнего полета самолета Ту-154 Минобороны , который разбился в конце прошлого года в акватории Черного моря, пишет «Коммерсант»

Расшифровав и проанализировав данные «черных ящиков» с Ту-154, специалисты так и не смогли установить точную причину крушения воздушного судна. Поэтому эксперты создали математическую модель последнего полета самолета. В ней заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей.

С ее помощью можно будет рассчитать на компьютере две неизвестные величины: взлетный вес самолета и его центровку. Получив эти данные, можно будет говорить о способствовавших катастрофе факторах.

Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных чиновников.