СМИ: эксперты создали компьютерную модель последнего полета Ту-154

Анализ и расшифровка бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося в конце прошлого года над Черным морем, не помогли участникам расследования катастрофы прийти к единому мнению о ее причинах, в связи с чем было решено создать компьютерную модель последнего полета военного самолета, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас гражданские эксперты восстанавливают всю систему управления закрылками, "буквально собирая ее по кускам, поднятым водолазами со дна Черного моря". Источник газеты полагает, что с помощью этого можно будет аргументировано доказать возможность технических сбоев в цепях управления закрылками либо, наоборот, однозначно исключить их.

"Однако у исследователей уже возникли проблемы — им элементарно не хватает материала для изучения. Поэтому подключившиеся к расследованию гражданские эксперты… уже создали… так называемую математическую модель последнего полета Ту-154", — пишет газета.

Отмечается, что в модели заложены траектория полета лайнера и полученные с бортового самописца параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей. Как поясняет издание, ориентируясь на эти данные, специалисты должны будут рассчитать на компьютере две до настоящего времени точно не известные величины: взлетный вес самолета и его центровку.

"Получив эти данные, можно будет принять к сведению или, наоборот, однозначно исключить высказанные ранее предположения о якобы способствовавших катастрофе факторах. Таких, как перегрузка самолета и неправильное распределение груза и пассажиров на его борту. Математическая модель покажет точную картину падения военного самолета и, наконец, даст ответ на еще один вызывающий многочисленные споры вопрос — могли ли пилоты спасти себя и пассажиров", — отмечает издание.