Загрызших девочку на Урале собак усыпили, их хозяева задержаны

Двое хозяев собак, чьи питомцы загрызли семилетнюю девочку в деревне Пальмино в Свердловской области, задержаны, животные усыплены, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного комитета

В воскресенье школьники нашли на детской площадке у Дома культуры в деревне Пальмино тело семилетней девочки со следами укусов и когтей собак. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Максимальная санкция — лишение свободы на три года. Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что были установлены хозяева собак.

По данным СК, нашедшие тело девочки школьники заметили рядом двух больших собак без намордников и поводков. Следователям удалось установить две семьи, в которых держали указанных беспородных собак, их опознали очевидцы, а также непосредственных хозяев животных — местных жителей 1963 и 1975 годов рождения. На теле животных нашли явные следы вещества, похожего на кровь, образцы которого были отобраны для сравнительной экспертизы.

"Под контролем следователей указанные граждане самостоятельно умертвили своих животных… С учетом результатов всех неотложных следственных действий, следователем Следственного комитета также принято решение о процессуальном задержании в качестве подозреваемых по уголовному делу хозяев собак", — говорится в сообщении.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. Продолжаются опросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

"Органами Следственного комитета в обязательном порядке будут выясняться обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления (причины и условия, которые привели к случившейся трагедии), и приниматься меры к исключению таких обстоятельств впредь. Для этого, в том числе, будут проверены действия должностных лиц, ответственных за соблюдение правил содержания домашних животных", — отмечается в сообщении.

Следователи также установят, проявлялось ли ранее агрессивное поведение этих животных в отношении людей, выявлялись ли у них какие-либо заболевания, в том числе бешенство. Кроме того, будет установлено, почему малолетний ребенок находился на улице без присмотра.