23 участника карнавала в Германии пострадали от газовой атаки

Неизвестный злоумышленник распылил газ во время карнавала в баварском городе Аморбах (Германия). Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Die Welt.

ЧП произошло в помещении местного культурного центра. Предположительно, речь идет о перцовом спрее или слезоточивом газе из баллончика. Участников мероприятия — около 400 человек — пришлось эвакуировать.

23 человека были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы с серьезным раздражением дыхательных путей.