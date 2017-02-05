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23 участника карнавала в Германии пострадали от газовой атаки
Неизвестный злоумышленник распылил газ во время карнавала в баварском городе Аморбах (Германия). Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает Die Welt.
ЧП произошло в помещении местного культурного центра. Предположительно, речь идет о перцовом спрее или слезоточивом газе из баллончика. Участников мероприятия — около 400 человек — пришлось эвакуировать.
23 человека были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы с серьезным раздражением дыхательных путей.
В январе 2017 года восемь человек пострадали в результате стрельбы во время праздника в честь Дня Мартина Лютера Кинга в Майами (США, штат Флорида). У двоих оказались несерьезные ранения, они были отпущены домой после оказания первой помощи. Остальным потребовалась госпитализация. Подозреваемые были вскоре задержаны.
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