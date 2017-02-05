Сотрудника МЧС избили в пожарной части в Москве

На территории пожарной части на севере столицы произошла драка, в ходе которой был избит сотрудник МЧС , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

По предварительным данным, конфликт произошел у здания пожарной части № 19, расположенной по адресу: Ленинградский просп., 71а

Пресс-служба МЧС по Москве подтвердила, что сотрудник пожарной части был избит. По данным ведомства, инцидент произошел не на территории части в свободное от службы время. О состоянии пожарного в данный момент неизвестно.

По данным некоторых СМИ, пострадал руководитель пожарной части, отмечавший день рождения. Его родственник, присутствовавший на мероприятии, начал вести себя агрессивно и устроил драку.

По данному факту проводится проверка.