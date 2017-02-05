Полиция задержала подозреваемого в убийстве пяти лосей в Томской области

Управление МВДРФ по Томской области сообщило, что правоохранителям удалось по горячим следам задержать мужчину, убившего пяти лосей рядом с деревней Каракозово, передает Интерфакс.

Сообщается, что во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, незаконно охотившегося на лосей.

Отмечается, что у задержанного изъято оружие и фрагменты туш.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, совершенной с причинением крупного ущерба.