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Аргументы и Факты

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пяти лосей в Томской области

Задержан подозреваемый в убийстве пяти лосей под Томском
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Управление МВДРФ по Томской области сообщило, что правоохранителям удалось по горячим следам задержать мужчину, убившего пяти лосей рядом с деревней Каракозово, передает Интерфакс.
Сообщается, что во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, незаконно охотившегося на лосей.
Отмечается, что у задержанного изъято оружие и фрагменты туш.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, совершенной с причинением крупного ущерба.
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