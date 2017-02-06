СМИ: во французских Альпах под лавиной погиб российский горнолыжник

Горнолыжник, предположительно из России, погиб в воскресенье при сходе лавины в горах во французском департаменте Савойя, передает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел во второй половине дня воскресенья. Молодой человек, имя которого не называется, занимался внетрассовым катанием в местечке Вальфрежюс, когда в массиве сошла лавина.

Предупрежденные сотрудниками горнолыжного курорта, на место инцидента прибыли спасатели, он они смогли только констатировать смерть горнолыжника, которая, "предположительно, наступила от удушья".

Гибель российского горнолыжника стала второй за менее, чем десять дней — 28 января в горном массиве Монблан 30-летний россиянин погиб, упав в ущелье.