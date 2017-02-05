МВД Австрии: большинство из задержанных в Вене уроженцев Чечни имеют право на убежище

Большинство из задержанных в Вене 22 уроженцев Чечни обладают правом на получение статуса беженца в Австрии. Об этом сообщило в субботу австрийское министерство внутренних дел. По его данным, 16 человек уже получили соответствующее право, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в его предоставлении.

"Нельзя, чтобы просители убежища и лица, которым предоставлено право на убежище, которые находятся в Австрии в поисках защиты или уже получили такую возможность, нарушали законы гостеприимства и становились угрозой для населения", - заявил в свою очередь министр внутренних дел Вольфганг Соботка Австрийскому агентству печати (APA).

"Мы должны приложить все усилия, чтобы преступники не злоупотребляли правом на убежище и чтобы процесс депортации лиц, которым было отказано в этом праве, стал еще более эффективным", - добавил он.

4 февраля сотрудники австрийских правоохранительных органов сообщили ТАСС, что в венском районе Флоридсдорф вечером 3 февраля были задержаны 22 уроженца Чечни с оружием. Криминальная полиция столицы допросила задержанных.

Как рассказал со своей стороны представитель управления полиции земли Вена Томас Кайблингер, следствие склоняется к версии именно о криминальных разборках, а не террористической угрозе.

Позднее глава МВД выступил с заявлением, которое еще раз подтвердило информацию стражей порядка об уголовной подоплеке дела.

Задержание на Дунае

Как рассказали ТАСС в полиции, местные жители проинформировали о 30 подозрительных мужчинах, которые собрались на берегу Дуная в черте города.

"На место были направлены три полицейских наряда. Наших сотрудников сразу же попытались втянуть в какой-то нелепый разговор, чтобы отвлечь и потянуть время. Мужчины начали рассказывать, что просто гуляют после свадьбы", - отметил Кайблингер.

"Затем один из сотрудников увидел выброшенный на снег пистолет, он был изъят, оказалось, что оружие заряжено, - подчеркнул собеседник. - На место сразу же было вызвано подкрепление из спецподразделения "Вега" и кинологи с собаками. После этого у задержанных был найден автомат и патроны".

По его словам, сразу же были установлены личности всех 22 человек. "В настоящее время они находятся под арестом, все являются выходцами из Чечни", - сообщил Кайблингер.

При этом в правоохранительных органах отметили, что задержанные могут пробыть под арестом в течение 48 часов. Затем прокуратура может предложить предварительное заключение или же отпустить их под подписку о невыезде.

Как подчеркнул полицейский, у следствия нет оснований полагать, что эти люди причастны к террористической деятельности. "Никаких оснований для подозрения задержанных в террористических намерениях нет, это не является предметом расследования", - сказал Кайблингер.

Следствие также выясняет, использовалось ли изъятое оружие ранее при совершении каких-либо преступлений, откуда оно взялось и что мужчины делали на месте задержания.

Запросов в посольство не поступало

Пресс-секретарь посольства РФ Булат Хайдаров сообщил ТАСС, что оно пока не получало запросов от властей Австрии в связи с задержанием в Вене выходцев из Чечни. В диппредставительстве также отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.

"В посольство России в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало", - сказал дипломат.