Личная информация почти 2 млн жителей Мичигана стала доступна после утечки

Личная информация почти двух миллионов жителей американского штата Мичиган стала доступной в результате сбоев в работе электронной системы службы по безработице, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, на данный момент точное число пострадавших в результате утечки неизвестно. Как сообщается, опубликованные данные включали в себя имена, информацию о заработной плате, а также номера социальных полисов.

По информации Рейтер, утечка произошла после обновления оперативной системы. По данным местных властей, подозрительная киберактивность была зафиксирована 30 января.

"Защита информации является одним из приоритетов штата Мичиган. МЫ будем работать… чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", — цитирует агентство слова главы департамента технологий, управления и бюджета штата Дэвида Бээна.

Как сообщается, информация, опубликованная в результате утечки, пока не использовалась в мошеннических целях.