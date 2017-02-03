В Дамаске из минометов обстреляли российское посольство

Российское посольство в Дамаске дважды за последние дни подверглось минометному обстрелу. Нападение произошло 2 и 3 февраля. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел России . Текст сообщения передают Рамблер/новости со ссылкой на сайт МИД РФ

«Огонь велся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы. Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 метрах от главного въезда в Посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб», — заявили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, обстрелы дипломатического представительства в Сирии ведутся в условиях укрепляющегося перемирия. Целью этих атак является срыв режима прекращения боевых действий в арабской республике.

30 декабря 2016 года в силу вступило соглашение о прекращении боевых действий в Сирии. Гарантами договора выступили Россия, Иран и Турция. Действие соглашения не распространяется на террористические организации.

23-24 января 2017 года в казахстанской столице Астане прошли переговоры между представителями властей Сирии и представителями сирийской вооруженной оппозиции. На переговорах Москва, Анкара и Тегеран договорились создать механизм контроля за соблюдением режима перемирия в арабской республике.