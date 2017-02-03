Совратившую подростка учительницу взяли на работу в другую школу

Учительницу английского языка одной из московских школ, ранее уволенную за совращение старшеклассника, взяли на работу в другое учебное заведение. Об этом сообщает Life

По данным издания, с середины января женщина числится в штате элитной гимназии в районе Строгино. В учебном заведении пояснили, что не знали о причинах увольнения женщины с прошлого места работы, и наняли ее по рекомендациям коллег.

«Ее рекомендовали как профессионала с очень хорошим произношением. Мы не замечали за ней ничего плохого. У нее девятиклассники и маленькие, а также пара 11-х классов. Никто из детей у нее в кабинете не задерживался, отвела уроки - ушла», - рассказал один из педагогов гимназии.

Сейчас в отношении учительницы проводят проверку столичные следователи. Заявление на нее написали родители 17-летнего школьника. Они утверждают, что 40-летняя преподавательница во время репетиторских занятий занималась сексом с их сыном. Руководство гимназии, узнав об инциденте, уволило женщину.