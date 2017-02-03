Погибшая от собак москвичка оказалась вдовой советского диктора

Женщина, которую насмерть загрызли собаки на территории здания Минспорта в Москве, оказалась вдовой советского диктора Кирилла Ваца. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

По данным издания, следствие установило личность погибшей. Ей оказалась Валерия Игоревна Вац. Ее супруг был советским диктором, переводчиком-синхронистом и актером кино.

Инцидент произошел 2 февраля около здания Министерства спорта РФ на улице Казакова в Москве. Охранник не убедился, что на территории ведомства нет людей, и выпустил собак из вольеров. В результате животные напали на 80-летнюю женщину и загрызли ее насмерть.

Предполагается, что женщина оказалась возле Минспорта, так как жила недалеко и пыталась «срезать» путь к дому.

Охранника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Диктор Кирилл Вац скончался в 2011 году в 80 лет. Вместе с супругой и сыном он жил по адресу Старая Басманная улица, 24.