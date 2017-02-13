Осужденная за репост воспитательница отказалась от помилования

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост в соцсети, не будет добиваться помилования. Об этом ее адвокат Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости в понедельник, 13 февраля.

«Евгения решила не просить о помиловании, так как не считает себя виновной», — заявил юрист. Он добавил, что защита уже подала кассационную жалобу на приговор, а на этой неделе намерена обратиться в Европейский суд по правам человека

Друг Чудновец Андрей Мясников на своей странице в Facebook опубликовал ее обращение к уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьяне Мерзляковой . В нем она заявляет, что отказывается от помилования в пользу трех других осужденных, получивших большие сроки. «Их разлучили с детьми, они молоды, хотят жить и любить! А мне не так уж много осталось», — говорит Чудновец.

«Если не найдется другого правового выхода, кроме помилования, я выйду на свободу 7 апреля разочарованной в нашем государстве», — отмечает осужденная воспитательница.

Чудновец перепостила в соцсети «ВКонтакте» видео с издевательствами вожатых детского лагеря над обнаженным воспитанником (позже ролик был удален из интернета). По ее словам, это было сделано, чтобы привлечь внимание к случившемуся. 22 декабря 2016 года Курганский областной суд признал ее виновной в распространении детской порнографии и приговорил к пяти месяцам колонии. Позже апелляция снизила срок на месяц.