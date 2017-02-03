Сына Хорошавина оставили без Bentley и квартир

Ильи Хорошавина. Гагаринский суд Москвы сегодня отказался признать незаконными действия Федеральной службы судебных приставов, изъявшей для продажи на торгах имущество сына экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина

Представлявшие его интересы адвокаты Иван Миронов и Нина Некрасова просили признать неправомерными пять различных документов ФССП. Прежде всего, датированное 13 октября 2016 года постановление о возбуждении исполнительного производства Управления по исполнению особо важных исполнительных производств. Кроме того, они настаивали на незаконности постановления ФССП от 16 ноября 2016 о передаче обращенного в собственность государства имущества в распоряжение управления Росимущества по Москве и Московской области.

Как только начался процесс, адвокаты истца заявили ходатайство о принятии судом мер предварительной защиты. Они просили приостановить торги Росимущества, на котором планируется продать две квартиры, записанные на их клиента.

«В противном случае, если суд наш иск удовлетворит, то возвратить имущество будет невозможно», — указала Нина Некрасова. Однако суд просьбу не удовлетворил.

Добро на миллиард

Процедура принудительного изъятия имущества бывшей жены Александра Хорошавина Ирины и его сын Ильи Хорошавина была запущена после того, как 20 мая прошлого года Южно-Сахалинский областной суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ . Он конфисковал незадекларированное имущества бывшего чиновника и его ближайших родственников на сумму более 1,1 млрд рублей. Это было сделано на основании антикоррупционного закона N230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам». Он позволяет принудительно изымать в доход государства собственность чиновника и членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена. А выяснилось, что стоимость имущества Хорошавина значительно превышала его доходы.

В конце декабря прошлого года Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП передало в управление Росимущества по Москве и Московской области недвижимость, принадлежавшую бывшему губернатору и членам его семьи.

Приставы оформили изъятие дома площадью 935 квадратных метров в Одинцовском районе Подмосковья, нежилого здания площадью 172 квадрата и четырех земельных участков общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Общая стоимость этого имущества оценивается в более чем 74 млн рублей. Кроме того, приставы забрали для реализации две машины Ильи Хорошавина: Bentley Continental и Меrcedes S63, а также внедорожник Lexus LX 570, который принадлежит его матери. Также были конфискованы четыре квартиры в Москве, две из которых были записаны на сына экс-губернатора. Таким образом, в суде заявитель оспаривал действия приставов по изъятию у него двух квартир и машин.

Конфискация без приговора

Его представители утверждали, что исполнительное производство ФССП возбудили на основании незаконного исполнительного листа. Как отмечал адвокат Иван Миронов, в последнем должен содержаться перечень изымаемого имущества, а не ссылка на решение суда Южно-Сахалинского горсуда. Также он уличил приставов в том, что они нарушили закон об исполнительном производстве. В соответствии с ним, они обязаны были дать Илье Хорошавину пять суток на добровольное исполнение требования о передаче имущества, а также возможности представить документы о том, что у него изымают единственное жилье.

«У нас в законе нет такой нормы, которая бы превращала граждан РФ в бомжей!», — возмущался юрист. Он обратил внимание суда на формулировку в документах Службы судебных приставов. В них говорилось, что «изъятие проходит в рамках конфискации по уголовному делу». «Однако конфискация невозможна без приговора суда. А никакого приговора в отношении Ильи Хорошавина не выносилось!», — указал он.

«Наглая ложь»

В свою очередь, представители ответчиков — Службы судебных приставов и Генпрокуратуры — иск не признали. Так, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП Вааган Аванесян заявил, что в документах была допущена «техническая ошибка», и в дальнейшем фразу о конфискации в рамках «уголовного дела» убрали. Его коллега Кирилл Фомин указал, что процедура изъятия имущества едина, она вообще не предусматривает деление на изъятие в рамках уголовных, гражданских или административных дел.

«Это наглая ложь, когда пресса пишет, что Хорошавина выселили из единственного жилья!», — заявили приставы. Они указали, что нынешняя стадия исполнительного производства не предусматривает выселения на улицу. «Насколько мне известно, господин Хрошавин продолжает жить в квартире. Решение о выселении будет принимать новый собственник. Может он не обратится в суд, а даст Хорошавину в безвозмездное пользование квартиру на 110 лет», — предположил Аванесян.

А представитель Генпрокуратуры Анна Потычко также не оставила без внимания слова о том, что «человека выгнали на улицу». Она сообщила, что на момент вынесения решения Южно-Сахалинском судом у Ильи Хорошавина, помимо жилья в Москве, имелась квартира в Южно-Сахалинске, которую ему подарила мать. Прокуроры об этом знали и не просили ее изъять. Но впоследствии Илья Хорошавин продал ее. «Господин Илья Хорошавин является совершеннолетним. Он, конечно, вправе делать со своей квартирой все, что хочет, — может продать ее и купить новую в другом месте. А может, это было сделано специально, чтобы потом «апеллировать» к тому, что у него изъяли единственное жилье», — указала представитель надзорного ведомства.

В итоге, взвесив доводы сторон, судья иск о признании незаконными действия Федеральной службы судебных приставов отклонила. Иван Миронов заявил, то не согласен с решением суда и будет обжаловать его в Мосгорсуде . «Своим решением суд создал прецедент, по сути, легализовав конфискацию имущества как уголовную меру наказания для лиц, которые к уголовной ответственности не привлекаются», — полагает юрист.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под стражей по обвинению в получении взятки в получении взятки в 5,6 млн долларов. Расследование дела завершено. Он и еще трое фигурантов знакомятся с материалами дела.