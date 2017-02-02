Украина передаст в МУС пулю, попавшую в самолет Ан-26 над Черным морем

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Киев передаст в Международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет Ан-26 над Черным морем. Об этом сообщает 112.ua

«Военная прокуратура сразу после прилета самолета зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство», - сказал прокурор. По словам Матиоса, эта пуля - «доказательством гибридной военной агрессии» после присоединения Крыма к России.

«Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ находится в компетенции Международного уголовного суда», - пояснил он.

В среду, 1 февраля, Украина заявила об обстреле своего Ан-26 с российских буровых вышек в Черном море из стрелкового оружия. В результате инцидента никто не пострадал, но самолет получил повреждения. В штабе Черноморского флота опровергли сообщения об обстреле самолета. Российские военные заявили, что Ан-26 совершил «два провокационных захода» на буровые вышки, после чего охрана буровой платформы подала ему световые сигналы.