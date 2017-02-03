В Хабаровске "заминировали" здание православного собора

Полиция в Хабаровске ведет поиск злоумышленника, который в четверг вечером по телефону "заминировал" Христорождественский собор по улице Ленинградской.

Как сообщается в пятницу на сайте УМВД по Хабаровскому краю, на телефон доверия УФСБ России по Хабаровскому краю поступил анонимный звонок о том, что в одном из общественных зданий краевой столицы якобы заложена бомба.

"Здание было полностью проверено. Информация не подтвердилась. По данному факту проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Полицейские ведут розыск злоумышленника", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в Хабаровской епархии, происшествие не повлияло на работу собора. "Мы работаем как обычно. Все службы в храме проводятся согласно расписанию", — сказал собеседник агентства.