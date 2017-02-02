Житель Приморья заплатит более 9 млн рублей за убийство тигров и медведей

Суд в Приморье удовлетворил иск прокурора о взыскании с местного жителя более 9,3 млн руб. за массовое убийство краснокнижных животных. Об этом сообщается на сайте прокуратуры края.

"С июня 2011 года по апрель 2012 года на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края, в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и находящихся под угрозой исчезновения, фигурант с неустановленными лицами производили охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности обвиняемый вместе с подельниками убили 6 особей амурского тигра, гималайских и бурых медведей.

Ранее сообщалось, что у браконьеров на Камчатке нашли редкого кречета стоимостью $200 тысяч.