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Рамблер/новости

В деле хакеров "Шалтай-Болтай" появились новые фигуранты

В деле хакеров «Шалтай-Болтай» появились новые фигуранты
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Имена двух подельников арестованного главы хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева огласил Лефортовский суд Москвы. По решению суда под стражу были отправлены Константин Тепляков и Александр Филинов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря суда Екатерины Красновой, подозреваемым предъявлено такое же обвинение, как и Аникееву, - в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Как отмечается в публикации, мера пресечения продлена до начала апреля. Такое решение, по словам Красновой, суд принял еще в ноябре прошлого года.
Ранее по подозрению в государственной измене сотрудники ФСБ задержали руководителя отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова, его подчиненного Дмитрия Докучаев и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Предполагается, что они могли передавать информацию государственной важности сотрудникам иностранных спецслужб. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
Происшествия
ФСБ Лаборатория Касперского
Владимир Аникеев Сергей Михайлов Руслан Стоянов
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