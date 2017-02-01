В деле хакеров «Шалтай-Болтай» появились новые фигуранты

Имена двух подельников арестованного главы хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева огласил Лефортовский суд Москвы. По решению суда под стражу были отправлены Константин Тепляков и Александр Филинов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

По словам пресс-секретаря суда Екатерины Красновой, подозреваемым предъявлено такое же обвинение, как и Аникееву, - в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Как отмечается в публикации, мера пресечения продлена до начала апреля. Такое решение, по словам Красновой, суд принял еще в ноябре прошлого года.