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В деле хакеров "Шалтай-Болтай" появились новые фигуранты
Фото: ВКонтакте
Имена двух подельников арестованного главы хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева огласил Лефортовский суд Москвы. По решению суда под стражу были отправлены Константин Тепляков и Александр Филинов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря суда Екатерины Красновой, подозреваемым предъявлено такое же обвинение, как и Аникееву, - в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Как отмечается в публикации, мера пресечения продлена до начала апреля. Такое решение, по словам Красновой, суд принял еще в ноябре прошлого года.
Ранее по подозрению в государственной измене сотрудники ФСБ задержали руководителя отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова, его подчиненного Дмитрия Докучаев и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Предполагается, что они могли передавать информацию государственной важности сотрудникам иностранных спецслужб. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
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