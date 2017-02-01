В Таиланде задержаны 200 российских туристов

Корабль с 200 российскими туристами на борту был задержан патрульным катером военно-морских сил Таиланда. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В публикации отмечается, что судно задержали, когда отдыхающие выходили с борта корабля на пляж острова Рин в Сиамском заливе. Другая группа российских граждан уже играла в пляжный волейбол. Сообщается, что военные моряки задержали капитана и механика судна, а также приказали туристам немедленно покинуть пляж острова, так как его посещение запрещено для посторонних лиц.

Остров Рин располагается неподалеку от военно-морской базы Саттахип, данная территория служит для военно-морских сил Таиланда полигоном и стрельбищем. Отмечается, что военный катер сопроводил корабль с российскими туристами до города Саттахип, где капитана и механика передали сотрудникам правоохранительных органов . Российским туристам не стали предъявлять никаких обвинений и разрешили вернуться в гостиницы.

После инцидента командующий базы вице-адмирал Ноппхадон Супхакон заявил, что необходимо прекратить привозить «иностранных туристов, не понимающих, куда их везут» на закрытые для посещения острова. Кроме того, военные Таиланда приказали уничтожить все временные туристические постройки, возведенные на острове оператором прогулок задержанного корабля Close Vita.

В публикации говорится, что зачастую местные туроператоры натягивают тенты, открывают рестораны, оборудуют волейбольные площадки на островах, используемых ВМС королевства.