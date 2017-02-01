В Таиланде военные задержали судно с российскими туристами

Судно с 200 российскими туристами на борту было задержано в среду патрульным катером ВМС Таиланда за высадку туристов на остров-полигон, где военные проводят тренировки и стрельбы, сообщает государственный телеканал Thai PBS.

Судно Close Vita было задержано в момент высадки группы российских туристов на пляж острова Рин в Сиамском заливе, находящегося неподалеку от военно-морской базы Саттахип и курортного города Паттайя. К этому моменту еще одна группа туристов-россиян уже играла на берегу в пляжный волейбол, сообщает телеканал.

Военные моряки задержали капитана и механика судна, граждан Таиланда, и приказали туристам немедленно покинуть пляж острова, посещение которого посторонними лицами полностью запрещено, так как этот остров, как и еще несколько близлежащих островов, является полигоном и стрельбищем ВМС, морской пехоты и боевых пловцов Таиланда, говорится в сообщении.

Катер ВМС сопроводил судно с вернувшимися на него туристами до пристани городка Саттахип, где капитан и механик были переданы полиции. Российским туристам не предъявили никаких обвинений и разрешили вернуться в свои гостиницы и беспрепятственно продолжить отдых.

Вице-адмирал Ноппхадон Супхакон, командующий военно-морской базы Саттахип, который недавно принимал на своей базе группу кораблей Тихоокеанского флота России, посетивших Таиланд с дружественным визитом, в среду после инцидента обратился к местным туроператорам с просьбой немедленно прекратить привозить "иностранных туристов, не понимающих, куда их везут", на острова, закрытые ВМС Таиланда для посещения посторонними лицами, сообщает телеканал.

Туроператоры, продающие в Паттайе морские прогулки, нередко пытаются организовать свой бизнес на островах, используемых ВМС, и даже строят там временные помещения, натягивают тенты, открывают рестораны под открытым небом, оборудуют волейбольные площадки, завозят оборудование для подводного плавания и "водные мотоциклы".

"Военно-морские" острова привлекают туроператоров прежде всего тем, что за стоянку и использование пляжа не нужно платить аренду владельцам и пользователям земли, а также то, что пляжи таких островов обычно сохраняют первозданный вид, так как не посещаются туристами на ежедневной основе.

Военные моряки приказали операторам прогулок на судне Close Vita уничтожить все временные постройки, возведенные ими на острове Рин, сообщает телеканал.