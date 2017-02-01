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Очевидец снял на видео первые минуты после ДТП в Новой Москве
В интернете появилась видеозапись, снятая на месте крупной аварии в Новой Москве, в которой погибли девять человек, а еще трое пострадали.
В среду днем на Варшавском шоссе неподалку от Подольска столкнулась Toyota и УАЗ. Машины получили сильнейшие механические повреждения и после столкновения загорелись. По некоторым данным трое пассажиров отечественного микроавтобуса не сумели выбраться из горящего салона и сгорели заживо.
ДТП стало крупнейшим в России по числу жертв с начала 2017 года. Причины трагедии устанавливаются.
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