Очевидец снял на видео первые минуты после ДТП в Новой Москве

В интернете появилась видеозапись, снятая на месте крупной аварии в Новой Москве, в которой погибли девять человек, а еще трое пострадали.

В среду днем на Варшавском шоссе неподалку от Подольска столкнулась Toyota и УАЗ. Машины получили сильнейшие механические повреждения и после столкновения загорелись. По некоторым данным трое пассажиров отечественного микроавтобуса не сумели выбраться из горящего салона и сгорели заживо.

ДТП стало крупнейшим в России по числу жертв с начала 2017 года. Причины трагедии устанавливаются.