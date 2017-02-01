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В ДТП в Новой Москве погибли восемь человек
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Фото: ТАСС
В Новой Москве в аварии с участием двух автомобилей погибли восемь человек, сообщил источник "Интерфакса".
УАЗ и иномарка столкнулись в районе Кленовского поселения. Как сообщает РЕН ТВ, в автомобиле УАЗ погибли трое. По информации источника в правоохранительных органах, люди заживо сгорели в машине после столкновения. В Toyota погибли пять человек.
По некоторым данным, в иномарке Toyota находились граждане Киргизии.
В московской Госавтоинспекции заявили, что уточняют информацию о количестве пострадавших.
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