Водителю отрезали ухо в центре Москвы

Столичные полицейские разыскивают неизвестного злоумышленника, который отрезал ухо водителю в центре города, сообщил Life. По информации издания, мужчина найден раненым на Моховой улице в центре Москвы.

Пострадавший управлял автомобилем Kia. На место происшествия выехала «скорая помощь» для оказания мужчине медицинской помощи.