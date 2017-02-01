Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Водителю отрезали ухо в центре Москвы
Столичные полицейские разыскивают неизвестного злоумышленника, который отрезал ухо водителю в центре города, сообщил Life. По информации издания, мужчина найден раненым на Моховой улице в центре Москвы.
Пострадавший управлял автомобилем Kia. На место происшествия выехала «скорая помощь» для оказания мужчине медицинской помощи.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.
Оставить комментарий