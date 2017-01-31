ФСБ изымает документы в Эрмитаже

Как отмечается в публикации, изымают документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. В сообщении подчеркивается, что контракт на 3,67 миллиардов рублей был заключен с компанией «Мехстройтранс», которая не оплачивала работу субподрядчикам и выполняла работы с отставанием от графика. Также подчеркивается, что «Мехстройтранс» получила аванс в размере 1 миллиарда рублей. В пресс-службе музея данную информацию комментировать отказались.