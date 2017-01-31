В Таиланде найдено тело друга Михаила Круга

В частном доме на тайском острове Пхукет обнаружили тело 49-летнего россиянина Владлена Ясеня-Лазо. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Phuket gazette.

По данным издания, 49-летний мужчина был обнаружен лежащим на полу у кровати с разбитой головой. Вокруг него были разбросаны одежда и посуда. В соседней комнате в бессознательном состоянии находилась жена Ясеня-Лазо. В доме не было никаких признаков взлома или грабежа.

Как уточняет Phuket gazette, именно жена вызвала в дом полицию. Правоохранители заявили, что пока не могут сказать, была ли смерть россиянина несчастным случаем или преступлением.

Супруги жили на острове Пхукет в течение почти двух лет и занимались продажей недвижимости.