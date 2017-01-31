Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в сотрудничестве с ЦРУ
Офицеры ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, арестованные по делу о госизмене, сотрудничали с американской разведкой. С таким заявлением выступил один из источников «Интерфакса». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство.
Как отмечается в публикации, Михайлов занимает пост одного из руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, а Докучаев занимал пост его заместителя. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов арестовали четырех человек. В качестве соучастников фигурируют до восьми человек.
25 января появились сообщения, что сотрудники правоохранительных органов арестовали Сергея Михайлова, а также главу отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Оба задержанных находятся под стражей с начала декабря 2016 года. Лефортовский суд Москвы ранее продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева. Его обвиняют в незаконном доступе к компьютерной информации. Кроме того, по данным СМИ, Аникеев является организатором хакерской группы «Шалтай-болтай», получившей широкую известность несколько лет назад. Группа перехватывала переписки и взламывала аккаунты высокопоставленных чиновников, глав крупных компаний, СМИ и продавала данные через интернет.
Оставить комментарий