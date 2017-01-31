В ДР Конго при крушении вертолетов погибли два российских пилота

В результате крушения двух военных вертолетов в Демократической Республике Конго погибли два российских пилота. С таким заявлением выступил генерал армии страны Леон Мушале. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«В ходе поисков были обнаружены три тела: офицер армии ДРК и два российских пилота», — заявил Мушале.

Кроме того, как говорится в публикации, миротворцы Организации объединенных наций (ООН) нашли пятерых пострадавших членов экипажа. Трое из них – российские граждане. Отмечается, что все они доставлены в госпиталь. Как говорится в сообщении, вертолеты Ми-24 разбились 27 января в одном из горных районов из-за сложных метеоусловий. Один российский летчик находится в плену у повстанцев конголезской военизированной группировки М23.

Армия ДРК ведет боевые действия против антиправительственных формирований с 2004 года. Группировка М23 воюет за интересы этнического меньшинства тутси и действует на востоке страны.