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Спецслужбы предотвратили теракт перед ЧМ по хоккею в Москве
Замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что спецслужбы предотвратили попытку теракта на чемпионате мира по хоккею, который в прошлом году проходил в Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
По словам Кулягина, боевиков, планировавших устроить атаки, задержали в столице 2 мая. Замглавы аппарата НАК отметил, что всего за прошлый год в России ликвидировали более 140 террористов, еще около 900 преступников были задержаны.
Четвертого мая прошлого года ФСБ сообщала о задержании «группы граждан центральноазиатских стран», планировавших осуществить теракты. У задержанных изъяли большое количество оружия и взрывчатки.
Чемпионат мира по хоккею проходил в Москве с 6 по 22 мая 2016 года.
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