Спецслужбы предотвратили теракт перед ЧМ по хоккею в Москве

По словам Кулягина, боевиков, планировавших устроить атаки, задержали в столице 2 мая. Замглавы аппарата НАК отметил, что всего за прошлый год в России ликвидировали более 140 террористов, еще около 900 преступников были задержаны.

Четвертого мая прошлого года ФСБ сообщала о задержании «группы граждан центральноазиатских стран», планировавших осуществить теракты. У задержанных изъяли большое количество оружия и взрывчатки.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Москве с 6 по 22 мая 2016 года.